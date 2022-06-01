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Аршавин - об организации финала ЛЧ: если бы такие происшествия были у нас в стране, нас бы "полировали" от и до

Заместитель гендиректора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин высказал мнение об организации финала Лиги чемпионов в Париже.
Фото: ФК "Зенит"
- Мне все равно, как они его провели, потому что он должен был в Петербурге состояться. Но мы понимаем - если бы такие же происшествия были у нас в стране, то нас бы "полировали" от и до, - передает слова Аршавина РИА Новости.

Финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Реал" (0:1) 29 мая на парижском стадионе "Стад де Франс" прошел с существенными организационными сложностями. Возле входов на территорию стадиона возникли скопления болельщиков, полиция Парижа применила к ним слезоточивый газ. Начало матча было задержано на 36 минут.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в этом сезоне должен был пройти на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, но был перенесен УЕФА в другую страну по политическим причинам.

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Теги: УЕФА Лига чемпионов Аршавин
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