- Рано или поздно Лига чемпионов вернется, надо быть готовым. Будет неправильно, если ты сбавишь обороты. Надеюсь, скоро всё изменится. У нас никто не отбывает номер, но было много причин, по которым мы не добились того результата в еврокубках, которого хотели. Не всё сразу, но надо продолжать работать. Когда Лига чемпионов вернется, у нас будет шанс выйти из группы. И мы им воспользуемся, - приводит слова Сутормина "СЭ".
В сезоне-2022/2023 российские клубы не принимают участия в розыгрышах европейских клубных турниров, в том числе Лиги чемпионов, из-за вызванного политическими причинами отстранения со стороны УЕФА. В сезоне-2021/2022 "Зенит" занял третье место в группе Лиги чемпионов с "Челси", "Ювентусом" и "Мальмё", и вышел в 1/16 финала Лиги Европы, где уступил испанскому "Бетису" (2:3, 0:0). До этого два сезона подряд сине-бело-голубые занимали в своих группах ЛЧ четвертое место.
Сутормин: когда Лига чемпионов вернется, "Зенит" воспользуется шансом выйти из группы
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин высказал мнение о возможном выступлении в еврокубках.
Фото: ФК "Зенит"