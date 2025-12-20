Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
15:30
ЧелсиНе начат
Вулверхэмптон
18:00
БрентфордНе начат
Манчестер Сити
18:00
Вест ХэмНе начат
Брайтон
18:00
СандерлендНе начат
Борнмут
18:00
БернлиНе начат
Тоттенхэм
20:30
ЛиверпульНе начат
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
16:00
СельтаНе начат
Леванте
18:15
Реал СосьедадНе начат
Осасуна
20:30
АлавесНе начат
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лацио
20:00
КремонезеНе начат
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
АйнтрахтНе начат
Кельн
17:30
УнионНе начат
Штутгарт
17:30
ХоффенхаймНе начат
Вольфсбург
17:30
ФрайбургНе начат
Аугсбург
17:30
ВердерНе начат
РБ Лейпциг
20:30
БайерНе начат

Акинфеев представил свою коллекцию одежды

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев представил собственную коллекцию бренда Makoday Akinfeev.
Фото: Global Look Press
"Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы", – написал Акинфеев в соцсети.

Отметим, что цены на товары, представленные Акинфеевым, начинаются от 9 299 рублей. Максимальная стоимость вещи достигает 22 799 рублей.

39-летний голкипер играет в основном составе ЦСКА с 2003 года. Вместе с московской командой он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, на счету Акинфеева выступления в составе сборной России, вместе с которой он взял бронзу Евро-2008.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на четвертом месте. После 18-ти туров РПЛ красно-синие довели количество набранных очков до 36, уступая лидирующему "Краснодару" 4 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится