Акинфеев представил свою коллекцию одежды

"Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы", – написал Акинфеев в соцсети.
Отметим, что цены на товары, представленные Акинфеевым, начинаются от 9 299 рублей. Максимальная стоимость вещи достигает 22 799 рублей.
39-летний голкипер играет в основном составе ЦСКА с 2003 года. Вместе с московской командой он шесть раз становился чемпионом России, восемь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, на счету Акинфеева выступления в составе сборной России, вместе с которой он взял бронзу Евро-2008.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в чемпионате России на четвертом месте. После 18-ти туров РПЛ красно-синие довели количество набранных очков до 36, уступая лидирующему "Краснодару" 4 очка.
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев представил собственную коллекцию бренда Makoday Akinfeev.
