- Пускай будет в гостях с "Арсеналом" в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам, - передает слова Акинфеева "СЭ".
В еврокубковом сезоне-2006/2007 московский ЦСКА выступал в Лиге чемпионов в одной группе с лондонским "Арсеналом", немецким "Гамбургом" и португальским "Порту". 1 ноября 2006 года "армейцы" в матче 4 тура сыграли на выезде против "Арсенала", матч завершился вничью со счетом 0:0, голкипер Игорь Акинфеев отразил 7 ударов в створ своих ворот. После 4 туров красно-синие набрали в группе 8 очков и не пропустили ни одного гола, однако в двух оставшихся матчах потерпели поражения и в итоге заняли в своем квартете только третье место.
Акинфеев: лучший матч в карьере - "Арсенал" - ЦСКА в Лиге чемпионов
36-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос о самом лучшем матче в своей футбольной карьере.
Фото: ПФК ЦСКА