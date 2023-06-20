Черчесов – об итогах жеребьевки 1-го раунда ЛЧ: теперь нужно нанести на карту нашего соперника

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Фото: ФК "Ференцварош"

– Как всегда, теперь нам нужно нанести на карту нашего соперника и проработать организацию поездки. В квалификации Лиги чемпионов нельзя сказать, что нам неважно, кто наш соперник. Однако гораздо важнее определить собственные методы, решить, на чем сосредоточиться, а для этого требуется четкое планирование.



В своей карьере я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов и клубами из этой страны, но нельзя исходить из этого опыта. Я не в первый раз готовлюсь к первому раунду квалификации ЛЧ, надеюсь, что и не в последний. Мы изучим футболистов "Клаксвика" и их игрой и приложим все силы, чтобы пройти дальше, – приводит слова Черчесова пресс-служба "фради".



Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка стартового раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2023/24. По ее итогам своих соперников узнали чемпион Венгрии "Ференцварош", которым руководит Станислав Черчесов, а также сильнейший клуб Армении "Урарту", главным тренером которого является Дмитрий Гунько.



В первом раунде квалификации "Ференцварош" сыграет с "Клаксвиком" из Фарерских островов. Первая игра пройдет 11/12 июля на домашнем поле "Клаксвика". Ответная игра состоится в Будапеште 18/19 июля. "Урарту" предстоит сразиться с "Зриньски" из Боснии и Герцеговины. В следующий раунд выйдут сильнейшие клубы по итогам двухматчевого противостояния.