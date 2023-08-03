— Отставка Черчесова стала для вас большим сюрпризом? Да, конечно. Не думал, что его карьера в Будапеште завершится вот так. Случаются такие необъяснимые матчи, как с "Клаксвиком", которые не приснятся тебе и в кошмарном сне. Видимо, это именно такой случай – передает слова Боли "СЭ".
Этим летом Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша". Это произошло после того, как "зеленые орлы" проиграли в домашнем матче фарерскому "Клаксвику" со счетом 0:3 и вылетели из квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
59-летний Черчесов возглавлял венгерский "Ференцварош" с декабря 2021 года. Станислав Саламович выиграл вместе с клубом из Будапешта три трофея.
Экс-игрок "Ференцвароша" Боли – об отставке Черчесова: случаются такие необъяснимые матчи, как с "Клаксвиком"
Бывший игрок венгерского "Ференцвароша" Франк Боли прокомментировал увольнение российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера команды из Будапешта.
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