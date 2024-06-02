Финальный матч прошел 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Подопечные Карло Анчелотти обыграли "Боруссию Дортмунд" со счетом 2:0. Как отметил Дьяков, немецкий клуб очень грамотно действовал в первом тайме, играл на контратаках и создал несколько хороших моментов для взятия ворот, однако реализация подвела.
"Во котором тайме Карло Анчелотти внес изменения, "Реал" отошел назад, отдал инициативу сопернику и забил мяч со стандарта. В позиционном футболе ничего не получалось, моментов не было, а второй гол "Боруссия" сама себе привезла. Анчелотти и "Реал" - молодцы, однако нельзя сказать, что это был лучший матч в истории футбола. Не очень унылый, но и не выдающийся", - резюмировал Дьяков.
Королевский клуб вышел вперед благодаря голу со стандарта по истечению 74-х минут. На передачу с углового Тони Крооса откликнулся капитан "сливочных" Даниэль Карвахаль, головой переведя мяч в ворота. В концовке встречи игроки "Боруссии" допустили ошибку на своей половине поля, "Реал" воспользовался ей и забил второй мяч, результативный удар на счету нападающего Винисиуса Жуниора.
Мадридский "Реал" стал обладателем кубка Лиги чемпионов в 15-й раз в своей истории, что является рекордом в клубном футболе.
Источник: "Чемпионат"
Дьяков - о финале ЛЧ: нельзя сказать, что это был лучший матч в истории футбола
Бывший защитник "Динамо" Виталий Дьяков поделился мнением о победе мадридского "Реала" в финале Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images