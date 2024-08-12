"Каких-то подробностей про Худякова в "Штурме" не знаю, но говорят, что парень играет, у него всё хорошо. Надеюсь, у него там всё получится. Может быть, вернётся в «Локомотив», а может, и нет. "Штурм" вроде будет играть в Лиге чемпионов. Этот трансфер точно можно назвать повышением. Думаю, в данном случае Лига чемпионов лучше, чем РПЛ", - заявил Сулейманов.
Голкипер Даниил Худяков перебрался в "Штурм" из "Локомотива" в летнее трансферное окно. К своему новому клубу российский голкипер присоединился в статусе свободного агента после того, как его контракт с "Локо" подошел к концу. Худяков принимал участие в составе "Штурма" в товарищеских матчах, а в первых 2-х турах чемпионата Австрии и в Кубке страны оставался на скамье запасных. Во всех трех матчах основным вратарем был арендованный у "Брайтона" Кьелл Схерпен.
"Штурм" стал чемпионом Австрии по итогам прошлого сезона и завоевал право выступать в Лиге Чемпионов 2024/25. На счету Худякова 2 матча в Лиге Европы за "Локомотив" в сезоне 2021/22.
Источник: "Чемпионат"
Сулейманов: переход Худякова из "Локомотива" в "Штурм" - повышение. Лига Чемпионов лучше, чем РПЛ
Форвард "Локомотива" Тимур Сулейманов прокомментировал переход экс-голкипера "железнодорожников" Даниила Худякова в австрийский "Штурм".
Фото: ФК "Штурм"