СМИ оценили игру "ПСЖ" в матче с "Ливерпулем": Кварацхелия в числе лидеров, Доннарумма — аутсайдер

5 марта «ПСЖ» проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Итальянские спортивные издания оценили игру игроков парижан. Лучшим был признан Хвича Кварацхелия, его игра получила высокие оценки: La Gazzetta dello Sport — 7.5, а Corriere dello Sport и Tuttosport — по 7.0.



Самым низким баллом в составе «ПСЖ» отметили голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который получил 6.0 от всех трех изданий.



Стоит отметить, что Доннарумма пропустил гол после единственного удара в створ ворот, нанесённого «Ливерпулем» на 87-й минуте. Этот гол стал победным для «мерсисайдцев».



Россиянин Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

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