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Владимир Пономарев: по игре мы полностью заслужили выход в полуфинал, можно сказать, что это трагедия

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, пен. 3:4).

- О матче:

Эмоции положительные с точки зрения увиденного футбола. Мы играли довольно прилично, давно такой сборной мы не видели. Ребята выложились полностью, показали всё, на что способны. Однако удача в этот раз была не на нашей стороне. Мы вновь довели игру до 11-метровых, но в этот раз победили хорваты. С испанцами мы выиграли, Акинфеев очень сильно помог. Но в минувший вечер удача была не с нами.

Игра очень понравилось, и я не думаю, что хоть кто-то из болельщиков упрекнёт коллектив. На "четвёрку с плюсом", уверен, отыграли. И с технической стороны себя показали, и с тактической, и физическая подготовка была на уровне. Очень жаль, что в полуфинал не вышли. Можно сказать, что это трагедия, ведь Мундиаль бывает раз в четыре года, и кто из игравших в России будет в сборной к моменту турнира в Катаре сейчас сказать сложно.

- О завершении карьеры Сергея Игнашевича:

Это было ожидаемо и нормально. Почти 39 лет человеку, таких футболистов сейчас сложно найти, если не брать в расчёт вратарей. И я не знаю, как Серёга вытягивал эти годы, ведь настраиваться на игру с каждым годом тяжело. Я завершил карьеру в 30, потому что был весь выхолощен, хотя физически ещё мог поиграть. Но сейчас и времена другие, сейчас речь идёт не о зарплате в 180 рублей, которую получали мы, сегодня футболисты получают огромные деньги, благодаря которым они обеспечивают себя и свою семью на всю жизнь, а это становится стимулом следить за собой особенно тщательно.

Игнашевич вошёл в историю российского футбола. Очень хороший защитник. Меня спрашивают, кого бы из современных отечественных игроков я бы взял в команду 1966 года, я всегда отвечаю: "Акинфеев и Игнашевич".

- Об игре на ЧМ-2018 Марио Фернандеса:

Очень понравился, Марио молодец! Здорово сыграл на турнире, хотя, конечно, немного подпортил ощущение от своей игры после нереализованного пенальти. Защитники вообще редко умеют бить 11-метровый. Видимо, Марио хотел до конца довести свою миссию спасителя сборной, но не получилось.

- Об игре на ЧМ-2018 Фёдора Смолова:

Не знаю, зачем Черчесов выпускал его на поле, он уже давно не в порядке. Был когда-то Фёдор хорош, у него хороший дриблинг. Но ударился он сейчас во все тяжкие, потерял спортивную форму, что часто происходит с теми, кто злоупотребляет своим положением.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Хорватии Пономарев
Вчера, 23:23
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