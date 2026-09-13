"Краснодар" без поражений, "Акрон" – без побед. Лидер спасся от аутсайдера

«Краснодар» обходился без Кристиана
Неделю назад победный марш «Краснодара», длившийся с самого старта сезона, прервала другая самарская команда. Но и с «Крыльями» до перерыва всё складывалось здорово – команда Мусаева вела 2:0, пока тренеру не пришлось поменять Кристиана на Боселли. Эта вынужденная замена и скорый выход Уткина вместо Воробьёва точно не усилили игру.
А повреждение Кристиана оказалось серьёзным – на «Акрон» вместо него вышел Ленини, и это было единственное изменение старта. Со скамейкой «Краснодара» в ротацию особо не поиграешь.
У «Акрона» наоборот лидеры начали выздоравливать – в старт вернулись Бокоев, Фернандес и Тедич, а ещё тренер предпочёл Хосонову Бистровича.
«Акрон» внезапно повёл
В начале встречи Лончар здорово разогнал атаку, но есть нюанс – на свои ворота. Дуглас мог выдумать что-то более острое, чем удар из-за штрафной, но тогда казалось, что это только первый из многих подходов «Краснодара» к чужим воротам.
Однако всё пошло не по плану. На 13-й минуте Фернандес, Бардыбахин и Марадишвили вскрыли оборону лидеров. Причём Бардыбахин, который в начале сезона поиграл, кажется, на всех позициях и стал мемом среди тактических гиков, выдал голевой пас с места «десятки»! Пас, правда, неудобный для обработки, да и Марадишвили с ударом повезло, но гол в ворота лидера, когда у тебя 0 побед, не пахнет.
VAR vs «Краснодар»
Первый тайм тайм растянулся до бесконечности из-за двух утомительных видеопросмотров, но по итогу решения были приняты верные. И оба против хозяев. Сразу после забитого гола «Акрон» пропустил забегание Батчи, но гениальный Бардыбахин успел изящно подвинуть ногу и поставить соперника в офсайд. А уже в самой концовке тайма Эсковаль грандиозным подкатом выбил мяч из-под ног неудержимого Кордобы.
Конечно, когда ВАР дважды против тебя, чувство несправедливости возникает, но в первом тайме претензии к Антону Фролову и Сергею Карасёву можно было предъявлять только за длительность решений.
«Всё не получается»
Местный корреспондент в перерыве пытался расположить к себе Дмитрия Воробьёва и в первом вопросе скорее похвалил «Краснодар»: «И подходы, моменты есть, и 2 раза ВАР смотрели. Что не получается?»
Правый нападающий «Краснодара» отрезал: «Всё не получается».
И это была довольно адекватная оценка. За исключением двух ВАР-просмотров, вспомнить у «Краснодара» было нечего. Команду мучил бескреативный зуд. Спецряна должен был заменить Кривцов, но сломался. Кривцова должен был заменить Кристиан, но тоже травмировался. Так на «Акрон» «Краснодар» вышел без созидающего центрального полузащитника. Вся надежда была на Кордобу. Воробьёв справа растворился, а Батчи в своём единственном прорыве принял неверное решение и сильно прострелил вместо тихого паса под удар открытому Черникову.
В первом тайме «Краснодар» даже не переиграл «Акрон» по ударам – 5:5. Тольяттинцы старались не садиться совсем уж низко и держали в напряжении проходами Беншимола по левому флангу. В итоге Мусаев даже заменил в перерыве его оппонента Ваханию, который схватил ещё и жёлтую.
Время тянул не только «Акрон»
В первые 20 минут после перерыва футбола не было вообще. «Краснодар» как обычно нашёл свой шанс на стандарте, но Гудиев потащил удар Тормены. В остальном – паузы и склоки.
Причём ярче всех выступил не представитель «Акрона», а Джон Кордоба. На исходе часа игры этого здоровяка слегка погладил по голове, будто своего сына, Виталий Гудиев. Джон изобразил страшные муки и долго не поднимался.
Смотреть на это было смешно. Правда не всем – начальник команды гостей вышел к боковой линии и разорался так, что заработал красную. А следом уже Гудиев показал, что ему требуется помочь врачей, и взбесил Кордобу.
Всё это никак не помогало «Краснодару» поймать темп и заставить защиту соперника уставать.
Гудиев проводил матч жизни, но выронил победу «Акрона»
На 69-й минуте Жубал мог забить дежурный гол со стандарта, но снова «Акрон» выручил Гудиев. К тому моменту на усиление уже вышли Боселли с Уткиным вместо Воробьёва и Ленини. Давление «Краснодара» всё же нарастало, но Гудиев упорно тащил, а полевые игроки «Акрона» выкладывались без остатка, чтобы наконец одержать первую победу в чемпионате.
Казалось, к ней уже всё и идёт. Ну а как, если Уткин с пары метров бьёт мимо почти пустых ворот? «Краснодар» создавал моменты со стандартов, но на многих из них Гудиев помогал «Акрону» своими выходами. Вышел он и на 87-й минуте на очередной навес, до мяча добрался. Но, видимо, армянский новичок Оганесян ещё не понимает, что надо делать, когда голкипер кричит «ЯЯЯЯЯ!» Ну либо Гудиева было не слышно из-за шума краснодарского стадиона. Виталий налетел на партнёра, выронил мяч, а Боселли наказал.
Дальше Гудиев совершил ещё один крутой сэйв и позволил сохранить хотя бы ничью, но ему должно быть обидно как никому другому – лучший игрок матча допустил ключевую ошибку в нём.
«Краснодар» своим давлением всё же наиграл на гол, а может и на два. Но идеальный старт – возможно всё же иллюзия. Команда Мусаева недоукомплектована, усиливать игру почти некем. Может, всё-таки стоило после травмы Кривцова пойти за Олейниковым, пока его никто не перехватил?
Правда, пока конкуренты ещё проблемнее. Несмотря на вторую подряд ничью с командами из Самарской области, «Краснодар» везёт преследователям 4 очка.
Чемпионат России
8 тур
"Краснодар" - "Акрон" - 1:1
Голы: Боселли, 87 - Марадишвили, 13
8 тур
"Краснодар" - "Акрон" - 1:1
Голы: Боселли, 87 - Марадишвили, 13
"Краснодар": Агкацев, Вахания (Пальцев, 46), Жубал, Тормена, Оласа, Черников (Оздоев, 73), Ленини (Уткин, 61), Аугусто, Батчи, Воробьёв (Боселли, 61), Кордоба.
"Акрон": Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Эшковал, Фернандес, Бистрович (Хосонов, 71), Марадишвили (Оганесян, 78), Лончар, Тедич (Шуманский, 71), Беншимол, Дуду Родригес (Аревало, 59).
Фото: ФК "Краснодар", "Матч Премьер", "Спорт-Экспресс"