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Андрей Червиченко: ребята просто убивались за результат, кроме одного персонажа

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Хорватии (2:2, пен. 3:4).

- Об игре:

Мы увидели то, чего всем не хватало, и странно, что за последние лет 15-20 только до членов этой сборной дошло, что больше люди хотят не столько результата, сколько битвы за результат и полной самоотдачи. И практически всё, что страна хотела - она это и увидела. И четвертьфинальная стадия - награда за то, как ребята убивались (за исключением одного персонажа), и поэтому даже после проигрыша вся страна благодарна команде и чествует её как победителя. Я, признаться, такого не припомню в нашем футболе.

- Об игре на ЧМ-2018 Марио Фернандеса:

Отличный футболист! То, как он играл за нашу сборную... у нас есть негодяи, которые не хотят играть за страну, в которой родились, так, как за неё играют люди, которые её приобрели. Поэтому к Фернандесу применимы на сегодняшний день только слова благодарности. Как он бился и боролся весь турнир, как он за уши вытащил команду в матче с Хорватией за 5 минут до конца дополнительного времени. А не забитый пенальти... человек столько сделал, устал. Не забивают и те, кто получает по 20 миллионов в год и стоят сотни миллионов. Между промахом Фернандеса и тем, что устроил Смолов - огромная пропасть.

- Об игре на ЧМ-2018 Фёдора Смолова:

Претензия к этому игроку не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком. Я в прошлый раз говорил, что он, наверное, играя под №10 смотрит на ходящего пешком Лионеля Месси, который также играет под №10. Но Смолову бы посмотреть на №10 сборной Хорватии - Луку Модрича - который перепахал всё поле 10 раз.

Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел. А больше чем он отличился: прогулками по полю, регулярными потерями мяча и абсолютно потерянным взглядом. Кто-то говорит, что не стоит его клевать, а почему нет?! Человек наплевательски отнёсся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разница с его гонорарами в несколько раз. Так почему не нужно клевать?! Если команда убивается ради результата, но один человек портит труды всего коллектива, его нельзя критиковать?!

- О будущем Станислава Черчесова в сборной и вероятном продлении контракта до конца ЧМ-2022:

Это юридическая казуистика. В контракт ведь может внесён пункт о вероятном расторжении договора в случае неудачного выступления на Евро-2020. Причём я не думаю, что Станислав относятся к тем людям, которые после провалов сами не уходят в отставку. Черчесов самокритичен и строг к себе, и он не будет командовать сборной, если будет понимать, что у него не получается. А сейчас он нашёл тот подход к команде, так называемую "химию", благодаря которой все выходят и полностью отдают себя игре.

Rusfootball.info
Теги: Сборная России Червиченко Смолов Сборная Хорватии
Вчера, 23:46
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