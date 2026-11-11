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В сборной России высказались о ситуации с Глушенковым: на словах всех хотят играть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на слова заместителя председателя правления "Зенита" Максима Погорелова о том, что Максим Глушенков хочет играть за национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Карпина, недовольство Глушенковым было, но никто не говорит, что он не хочет играть за сборную.

- Перед каждым сбором я про это говорю: это нужно показывать делом, а не словами. Константин Тюкавин может это подтвердить, что я прошу об этом. На словах все хотят.
Никто не говорит, что он не хочет. Это останется в раздевалке. Вас только это интересует в сборной России? Да, недовольство было, - цитирует Карпина "Чемпионат".

Напомним, что на данный момент Максим Глушенков с десятью забитыми мячами является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Полузащитник не вошел в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. Ранее Валерий Карпин отметил, что невызов связан с тем, что футболист не хочет выступать за национальную команду.

Заместитель председателя правления петербургского "Зенита" Максим Погорелов заявил, что Глушенков является патриотом и хочет выступать за сборную.

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