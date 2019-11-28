- "Зенит" в этом матче предстал перед нами серьезной и организованной командой, - отметил Игнатьев. - В первом тайме она хорошо оборонялась и хорошо действовала в атаке. В целом была обоюдоострая игра. Хотя большую часть времени соперники все же проводили в середине поля. Тем не менее очень активны они были при владении мячом. С обеих сторон было много позиционных атак. Обе команды были очень внимательны и дисциплинированы при потере мяча. В принципе особых моментов, кроме момента у Азмуна, когда он попал в штангу, ив первой половине игры не было. Ну и опять с лучшей стороны проявил себя Дзюба, забивший гол после углового.
Во втором тайме чувствовалось, что "Зенит" подустал. И здесь "Лион" много владел мячом и атаковал, инициатива была у французской команды. Но не более того. Потому что "Зенит" хорошо оборонялся, оборонялся большими силами. И в тот же время много единоборств в атакующей линии выигрывали Азмун и Дзюба. Один же из контрвыпадов закончился голом Оздоева. В целом игра "Зенита" мне понравилась. В общем, команда двигается дальше.
- Двигается в плей-офф Лиги чемпионов? Сможет "Зенит" пробиться в следующую часть турнира?
- Последний матч на групповом этапе турнира - игра с "Бенфикой" - наверное, шансов тут побольше. А в другом матче будут "Лион" и "РБ Лейпциг" биться за очки. Шансы здесь больше у "Зенита", чем у "Лиона". Думаю, что при той игре, которую петербургская команда сейчас продемонстрировала, у нее есть хорошие шансы занять второе место в группе. И это будет большое завоевание нашего клуба.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Игнатьев: при той игре, которую сейчас показал "Зенит", у него есть хорошие шансы на второе место в группе
Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев в интервью Rusfootball.info высказался о победе "Зенита" над "Лионом" в матче группового этапа ЛЧ (2:0) и оценил шансы команды на выход в плей-офф турнира.
Фото: БелПресса
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