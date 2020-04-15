- Леонид Викторович хорошо знал каждого футболиста, давно работал в России. Для него было легко привнести в игру что-то новое. В тренировочном процессе нагрузка беговая перед Евро была тяжелой для некоторых футболистов, они не все выдерживали. Какие-то тактические схемы тоже немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли, - сказал экс-игрок.
Также Березуцкий прокомментировал потасовки в раздевалке. Напомним, ранее Денис Глушаков рассказал о драке с Романом Широковым на чемпионате Европы-2016.
- Люди, которые сидят на скамейке, всегда тяжело переживают поражение, потому что им кажется, что если бы они играли, то игра бы сложилась по-другому. Поэтому это вылилось в какие-то недовольства.
Взаимоотношения Мамаева с другими тренерами и обществом достаточно тяжелые вообще в жизни. Нужно спрашивать у тренерского штаба, как это виделось им, — сказал Василий в эфире Матч ТВ.
"Его захлестнула эйфория. Он думал, что это он вывел сборную на Евро-2016". Широков - о Слуцком
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"Слуцкий рискнул, но риск не привел к дивидендам". Семак - о Евро-2016
Напомним, сборная России под руководством Леонида Слуцкого на Евро-2016 заняла последнее место в группе, набрав одно очко. Россия сыграла вничью 1:1 с Англией, проиграла Словакии 1:2 и была разгромлена Уэльсом 3:0.
Василий Березуцкий о Евро-2016: тактические схемы немногие понимали, некоторые так до конца и не вникли
Экс-защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал выступление национальной команды страны на Евро-2016.
Фото: СЭ
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