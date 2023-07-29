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2022/23
Крылья Советов
3 - 3
3
3
Динамо
Завершен
Урал
0 - 0
0
0
Нижний Новгород
2 тайм
П1
2.6
X
2.04
П2
6
Ростов
20:00
Зенит
Не начат
П1
5
X
3.75
П2
1.8
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Сокол
0 - 0
0
0
СКА-Хабаровск
1 тайм
П1
3.9
X
2.6
П2
2.47
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5 - 1
5
1
Арсенал Тула
Завершен
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2022/23
Рубин
15:00
Оренбург
Не начат
П1
2.35
X
3.6
П2
3.05
Факел
17:30
Локомотив
Не начат
П1
2.9
X
3.4
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2.55
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2022/23
Шинник
16:00
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X
3.25
П2
2.8
Торпедо
16:00
Черноморец
Не начат
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X
3.75
П2
5.4
Тюмень
17:00
Енисей
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П1
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X
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П2
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Торпедо - Черноморец. 30 июля 2023 16:00
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