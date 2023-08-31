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Шеффилд - Эвертон. 2 сентября 2023 14:30

Лига Ставок Кто победит? 
Шеффилд3 Ничья 3.25Эвертон2.6

Чемпионат Англии

4 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Шеффилд Эвертон Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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