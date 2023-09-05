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Египет (U-23) - Россия. 7 сентября 2023 19:00

Лига Ставок Кто победит? 
Египет (U-23)3.2 Ничья 3.4Россия2.3
Товарищеский матч

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Египта (U-23) Сборная России Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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