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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ЛациоНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
23:00
МонпельеНе начат

Хайденхайм - Штутгарт. 5 ноября 2023 19:30 


            
 Чемпионат Германии

10 тур
   
        

        
          	 
    
            
        
        

		

        
Хайденхайм Штутгарт Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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