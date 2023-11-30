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Лига Европы УЕФА

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Штурм
0 - 1 0 1
РакувЗавершен
Бачка
0 - 1 0 1
Вест ХэмЗавершен
Маккаби Хайфа
0 - 3 0 3
РеннЗавершен
Фрайбург
5 - 0 5 0
ОлимпиакосЗавершен
Спарта
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Аталанта
1 - 1 1 1
СпортингЗавершен
АЕК
0 - 1 0 1
БрайтонЗавершен
Вильярреал
2 - 0 2 0
ПанатинаикосПерерыв
Ливерпуль
2 - 0 2 0
ЛАСКПерерыв
Рейнджерс
0 - 1 0 1
Арис1 тайм
Марсель
2 - 2 2 2
Аякс1 тайм
Тулуза
0 - 0 0 0
Сент Жиллуаз1 тайм
Хеккен
0 - 1 0 1
Байер1 тайм
Серветт
0 - 0 0 0
Рома1 тайм
Шериф
1 - 1 1 1
СлавияПерерыв
Мольде
0 - 1 0 1
Карабах1 тайм

Серветт - Рома 0 - 0 (1 тайм)

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Лига Европы

Группа G

5 тур


Серветт: Фрик - Барон, Северен, Руйе, Цунэмото - Болла, Ондуа, Конья, Стеванович - Кутеса, Бедиа.

Рома: Свилар - Ндика, Кристанте, Льоренте - Эль-Шаарави, Бове, Паредес, Ауар, Челик - Лукаку, Дибала.   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогнозы пользователей: Серветт vs Рома?


	


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Итоги опроса

		

		
Победа Серветт - 0% (0)

		

		 0
		 
		 	
		 

		
Победа Рома - 100% (4)

		

			4
		

		
Ничья - 0% (0)

		

			0
		

		
Усреднённый прогноз пользователей:
 Серветт 0 - 2 Рома


		
Голосовало: 4

	




        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Серветт Рома Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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