Серветт - Рома 0 - 0 (1 тайм)
Лига Европы
Группа G
5 тур
Группа G
5 тур
Серветт: Фрик - Барон, Северен, Руйе, Цунэмото - Болла, Ондуа, Конья, Стеванович - Кутеса, Бедиа.
Рома: Свилар - Ндика, Кристанте, Льоренте - Эль-Шаарави, Бове, Паредес, Ауар, Челик - Лукаку, Дибала.
Прогнозы пользователей: Серветт vs Рома?
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Итоги опроса
Победа Серветт - 0% (0)
0
Победа Рома - 100% (4)
4
Ничья - 0% (0)
0
Усреднённый прогноз пользователей:
Серветт 0 - 2 Рома
Голосовало: 4