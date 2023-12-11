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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
20:30
ЛеччеНе начат
Кальяри
22:45
СассуолоНе начат

Ланс - Севилья. 12 декабря 2023 20:45

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 Лига чемпионов

6 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
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Ланс Севилья Лига чемпионов

     
        
        





        

            
                
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