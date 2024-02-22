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Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
3 - 2 3 2
МиланЗавершен
Фрайбург
3 - 2 3 2
ЛансЗавершен
Карабах
2 - 3 2 3
БрагаЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
БенфикаЗавершен
Рома
1 - 1 1 1
Фейеноорд2 тайм
Спортинг
1 - 0 1 0
Янг Бойз2 тайм
Спарта
1 - 1 1 1
Галатасарай2 тайм
Марсель
1 - 1 1 1
Шахтёр2 тайм

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
1 - 1 1 1
БетисЗавершен
Лудогорец
0 - 1 0 1
СерветтЗавершен
Буде-Глимт
1 - 2 1 2
АяксЗавершен
Ференцварош
0 - 1 0 1
Олимпиакос2 тайм
Слован
0 - 1 0 1
Штурм Грац2 тайм
Легия
0 - 2 0 2
Мольде2 тайм
Айнтрахт
0 - 1 0 1
Юнион2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
0 - 2 0 2
Лацио2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

Астон Вилла - Ноттингем Форест. 24 февраля 2024 18:00

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 Чемпионат Англии

26 тур
   
        

        
        
        	

	



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Астон Вилла Ноттингем Форест Чемпионат Англии

     
        
        





        

            
                
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