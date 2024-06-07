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Товарищеские матчи. Сборные

Чехия
7 - 1 7 1
МальтаЗавершен
Армения
2 - 1 2 1
КазахстанЗавершен
Беларусь
0 - 4 0 4
РоссияЗавершен
Албания
3 - 1 3 1
АзербайджанЗавершен
Румыния
0 - 0 0 0
Лихтенштейн2 тайм
Германия
0 - 1 0 1
Греция1 тайм
Польша
3 - 1 3 1
Украина1 тайм
Шотландия
0 - 0 0 0
Финляндия1 тайм
Англия
0 - 1 0 1
Исландия1 тайм

Италия - Босния и Герцеговина. 9 июня 2024 21:45

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	




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Сборная Италии Сборная Боснии и Герцеговины Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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