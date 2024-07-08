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Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
4 - 0 4 0
АнтальяспорЗавершен
Сочи
5 - 0 5 0
ТальересЗавершен
Акрон
5 - 2 5 2
Хан-ТенгриЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
Црвена ЗвездаЗавершен

17:00 Динамо Мх - Машук-КМВ

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Товарищеские матчи
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Динамо Мх - Машук-КМВ?


	



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Динамо Мх Машук КМВ Товарищеские матчи

     
        
        





        

            
                
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