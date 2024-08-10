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Чавес, Тюкавин и Фомин - в стартовом составе "Динамо" на матч 4-го тура РПЛ с "Зенитом"
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"СЭ": участие нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в ближайших матчах находится под вопросом
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Тулуза - Нант. 18 августа 2024 18:00
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