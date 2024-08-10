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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Краснодар
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
Алания
19:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
ЧерноморецНе начат

Суперкубок Англии

Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм

Тулуза - Нант. 18 августа 2024 18:00

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 Чемпионат Франции

1 тур
   
        

        
        
        	

	




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Тулуза Нант Чемпионат Франции

     
        
        





        

            
                
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