Атлетико - Эспаньол. 28 августа 2024 22:30

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"Локомотив" и "Ростов" объявили стартовые составы на 6-й тур РПЛ
Непомнящий: возможности у "Крыльев" не самые роскошные, тем не менее удается брать игроков, которые дают результат
"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Пари НН". Защитник Гальдамес сделал дубль
7
Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Краснодара" на матч 6-го тура РПЛ
2
Агент Гонду подтвердил, что его клиент отправился в Россию для перехода в "Зенит"
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3
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0
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0
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0
0
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0
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1
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