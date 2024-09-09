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0 - 1 0 1
Арсенал Тула1 тайм
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20:00
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Динамо Мх - Спартак. 15 сентября 2024 19:00

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Стадион: Анжи-Арена
Каспийск

            
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