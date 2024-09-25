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Динамо Владивосток
0 - 0 (П 2 - 3) 0 023
ШинникЗавершен
Машук КМВ
0 - 1 0 1
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17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
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УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
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Химик
19:00
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КАМАЗ
19:30
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Лудогорец
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Жирона
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ХетафеНе начат

Боруссия М - Унион. 28 сентября 2024 16:30

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 Чемпионат Германии 

5 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Боруссия М - Унион?


	



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Боруссия М Унион Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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