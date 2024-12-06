Маккаби Тель-Авив - РФШ. 12 декабря 2024 23:00

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Экс-тренер ЦСКА Федотов может возглавить "Ахмат"
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33 члена РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на переизбрание президентом организации
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Стали известны судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ
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Испанский журналист: уверен, что Абаскаль продолжит тренерскую карьеру — он еще молод, чтобы заканчивать после неудачи
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"Химки" и "Кубань" попали под трансферный запрет от ФИФА
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