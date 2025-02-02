Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 2 0 2
Кристал ПэласЗавершен
Брентфорд
0 - 2 0 2
ТоттенхэмЗавершен
Арсенал
1 - 0 1 0
Манчестер Сити1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Валенсия
2 - 1 2 1
СельтаЗавершен
Осасуна
20:30
Реал СосьедадНе начат
Бетис
23:00
АтлетикНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ювентус
4 - 1 4 1
ЭмполиЗавершен
Фиорентина
2 - 1 2 1
ДженоаЗавершен
Милан
0 - 0 0 0
Интер1 тайм
Рома
22:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
2 - 0 2 0
Хоффенхайм1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
1 - 1 1 1
НиццаЗавершен
Ренн
0 - 0 0 0
Страсбург2 тайм
Реймс
1 - 1 1 1
Нант2 тайм
Анже
0 - 0 0 0
Гавр2 тайм
Марсель
22:45
ЛионНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
1 - 2 1 2
КАМАЗЗавершен
Спартак
4 - 1 4 1
АстанаЗавершен

Боруссия М - Айнтрахт. 8 февраля 2025 20:30

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 Чемпионат Германии

21 тур
   
        

        
        
        	

	




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Боруссия М Айнтрахт Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
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