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Динамо
0 - 4 0 4
РостовЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен

Буде-Глимт - Твенте. 20 февраля 2025 20:45

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 Лига Европы 

1/16 финала, ответный матч
   
        

        
        
        	

	




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Буде-Глимт Твенте Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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