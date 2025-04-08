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Спартак - Урал. 15 апреля 2025 20:30

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Стадион: Лукойл Арена
Москва

            
 Кубок России

Путь регионов. 1/2 финала. Этап 1
   
        

        
        
        	

	




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