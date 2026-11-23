- Да, это правда, что я в Турции. Также планирую посетить матч "Галатасарая" против "Астон Виллы". Мы также наметили встречу с Лешей. Но что касается возможных переговоров по контракту и новой суммы отступных — пока без комментариев.
Однако вероятность встречи с руководством клуба существует, - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Алексей Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и подписал пятилетний контракт. В составе турецкого клуба полузащитник вышел на поле в 14 встречах во всех турнирах и записал в свой актив шесть забитых мячей и четыре результативные передачи.
Сообщалось, что руководство турецкого клуба намерено подписать новый контракт с российским полузащитником, чтобы увеличить сумму отступных.