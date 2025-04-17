Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Айнтрахт
22:00
ТоттенхэмНе начат
Лацио
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ЛионНе начат
Атлетик
22:00
РейнджерсНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
19:45
ЦелеНе начат
Ягеллония
19:45
БетисНе начат
Рапид
22:00
ЮргорденНе начат
Челси
22:00
ЛегияНе начат

Чайка - Сочи. 26 апреля 2025 18:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Имени И.П. Чайка
Песчанокопское

            
 Первая лига

30 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Чайка Сочи Первая лига

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?