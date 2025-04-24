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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
0 - 1 0 1
Жирона2 тайм
Осасуна
1 - 0 1 0
Севилья2 тайм
Атлетико
22:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
22:30
ВальядолидНе начат

Кубок Италии

Новости
Болонья
22:00
ЭмполиНе начат

Манчестер Юнайтед - Атлетик. 8 мая 2025 22:00

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 Лига Европы

1/2 финала. Ответный матч
   
        

        
        
        	

	




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Манчестер Юнайтед Атлетик Лига Европы

     
        
        





        

            
                
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