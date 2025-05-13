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В Сербии высказались о возможном назначении Станковича на пост главного тренера национальной команды
Бывший тренер "Динамо" Марцел Личка вернулся в Чехию и опубликовал фотографию с пивом
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Источник: Карраскаль может уйти из "Динамо" в летнее трансферное окно
УЕФА объявила имена арбитров, которые обслужат финальные матчи еврокубков сезона-2024/2025
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Манчестер Сити - Борнмут. 20 мая 2025 22:00
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