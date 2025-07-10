Челси - ПСЖ. 13 июля 2025 22:00

Новости
Главные
Все
Премьер-Лига
Публикации
РПЛ
Новости
Матчи
РПЛ 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Клубы
Спартак
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Все клубы
Первая лига
Публикации
Первая лига
Новости
Матчи
Первая лига 2024/25
Таблица
Календарь
Предстоящие
Прошедшие
Сборная России
Трансферы
Россия
Европа
Матч-центр
Прогнозы
Статьи о прогнозах
Сделать прогноз
Рейтинг пользователей
Трансляции
Поиск
Поиск
🔍
Вход
Логин
Пароль
Чужой ПК
Забыли пароль?
Войти через социальные сети:
Регистрация
Евро-2024
Чемпионат Европы 2024
Новости
ЧМ-2026
Чемпионат Мира 2026
Новости
Лига
Чемпионов
Лига чемпионов
Новости
Матчи
Лига
Европы
Лига Европы
Новости
Матчи
Англия
Премьер-лига
Новости
Таблица
Календарь
Испания
Ла Лига
Новости
Таблица
Календарь
Италия
Серия А
Новости
Таблица
Календарь
Франция
Лига 1
Новости
Таблица
Календарь
Германия
Бундеслига
Новости
Таблица
Календарь
X
Главные
Читаемые
Комментируемые
Журналист Карпов: гендир "Торпедо" назвал силовикам 12 судей, получавших взятки
15
Официально: ЦСКА объявил о трансфере Матеуса Алвеса из "Сан-Паулу"
В Госдуме отклонили законопроект об отмене паспорта болельщика
11
Metaratings: "Спартак" вступил в переговоры с игроком "Палмейраса" Лопесом
3
От безденежья в России умирает еще один клуб: его игроки подрабатывают на овощебазах. Интервью футболиста «Сокола»
15
Ещё
Матчи
6
Скрыть
Завтра (2)
Вчера (4)
Клубный чемпионат мира
Новости
ПСЖ
4 - 0
4
0
Реал Мадрид
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Нижний Новгород
1 - 0
1
0
Сочи
Завершен
Ростов
2 - 1
2
1
Динамо Мх
Завершен
Зенит
5 - 2
5
2
Сьон
Завершен
Товарищеские матчи. Клубы
Акрон
17:00
СКА-Хабаровск
Не начат
Спартак
19:00
Родина
Не начат
Англия
АПЛ
2024/25
Англия: АПЛ 2024/25
Франция: Лига 1 2024/25
Россия: РПЛ 2024/25
Германия: Бундеслига 1 2024/25
Испания: Ла Лига 2024/25
Италия: Серия А 2024/25
Россия: Первая Лига 2024/25
Ливерпуль
Арсенал
Манчестер Сити
Челси
Ньюкасл
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Брайтон
Борнмут
Брентфорд
Фулхэм
Кристал Пэлас
Эвертон
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Тоттенхэм
Лестер
Ипсвич
Саутгемптон
Челси - ПСЖ. 13 июля 2025 22:00
онлайн
Клубный чемпионат мира
Финал
Чтобы участвовать в прогнозах
Зарегистрируйтесь
, либо
войдите
на сайт
Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в
Telegram
,
Яндекс.Новостях
и
Гугл.Новостях
. Все главные и интересные новости тут
Гугл.Новости
Яндекс.Новости
Телеграм
Челси
ПСЖ
Клубный чемпионат мира
Нашли ошибку в статье?