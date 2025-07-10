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Челси - ПСЖ. 13 июля 2025 22:00

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 Клубный чемпионат мира

Финал
   
        

        
        
        	

	




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Челси ПСЖ Клубный чемпионат мира

     
        
        





        

            
                
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