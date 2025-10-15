Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
14:30
УфаНе начат
Родина
17:00
ЧелябинскНе начат
Чайка
18:00
КАМАЗНе начат
Шинник
18:00
НефтехимикНе начат
Арсенал Тула
19:30
СоколНе начат

Хамрун Спартанс - Лозанна. 23 октября 2025 22:00

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Лига конференций

Общий этап. 2 тур
   
        

        
        
        	

	
	
	
Прогноз: Хамрун Спартанс - Лозанна?


	



Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Хамрун Спартанс Лозанна Лига конференций

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?