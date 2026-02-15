Матчи Скрыть

Терехин: на чемпионство в РПЛ претендуют пять команд, даже "Спартак"

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
По словам Терехина, на чемпионство в РПЛ претендуют сразу пять команд, при этом даже "Спартак" может навязать борьбу.

- Концовка чемпионата будет отличная. Потому что на чемпионство сейчас претендуют пять команд. Надо отметить, что ЦСКА в межсезонном турнире показал хорошую готовность. Очень здорово команда двигается.
Я даже "Спартак" со счетов не сбрасываю, хотя они подотстали. Само собой, "Краснодар", "Зенит", "Локомотив", ЦСКА — претенденты, - цитирует Терехина "Матч ТВ".

Напомним, что "Краснодар" по итогам прошлого сезона впервые в истории стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, петербургский "Зенит" завоевал серебряные медали, а ЦСКА - бронзовые. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами России на протяжении шести лет кряду.

По итогам 18 сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 40 набранными очками, на второй строчке располагаются сине-бело-голубые с 39 баллами в своем активе, тройку лидеров замыкает московский "Локомотив" c 37 очками.

