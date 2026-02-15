Матчи Скрыть

Игрок "Краснодара" Коста ответил, можно ли считать Сафонова основным вратарем "ПСЖ"

Защитник "Краснодара" Диего Коста поделился мнением о выступлениях бывшего вратаря "быков" Матвея Сафонова за французский "Пари Сен-Жермен".
Фото: Getty Images
По словам Косты, у Сафонова сильный характер.

"Тяжело сказать, стал ли он основным голкипером "ПСЖ".

Это большой вратарь. По тому, что я видел в "Краснодаре", могу сказать, что у него сильный характер. Особенно это проявляется на поле при высоком прессинге", — приводит слова Косты "Матч ТВ".

В текущем сезоне Матвей Сафонов провел 8 матчей, в 3 из которых отыграл на ноль. В остальных 5 поединках голкипер пропустил 8 мячей.

В последних четырех матчах ворота "ПСЖ" защищал именно россиянин. В этих встречах команда сыграла вничью с "Ньюкаслом" (1:1), обыграла "Страсбур" (2:1) и "Марсель" (5:0), а также уступила "Ренну" (1:3).

