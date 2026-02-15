Канищев оценил решение "Зенита" сохранить Нино в команде

- Нино — ключевая фигура в обороне "Зенита". Хорошо, что его сохранили.
Сложно сказать, как Нино и Дивеев будут выглядеть вместе в обороне. Вроде всё выглядит солидно, но ошибки есть. Им нужно время, чтобы сыграться, проявить себя в паре, - цитирует Канищева "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно появились слухи о возможном уходе центрального защитника петербургского "Зенита" Нино в один из клубов бразильской Серии А. Сообщалось, что за футболиста предлагали около 10 миллионов евро, однако сине-бело-голубые отказались продавать игрока.
Нино выступает за петербуржцев с января 2024 года. Всего он вышел на поле в составе "Зенита" в 68 встречах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.