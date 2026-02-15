Быстров оценил трансферную кампанию "Зенита"

- Я не видел их еще. Посмотрим, интересно, как они вольются в состав. Но опять-таки это все заново будет, с листа, как каждое трансферное окно в последнее время.
У "Зенита" все позиции укомплектованы. Осталось только наладить игру, - приводит слова Быстрова "Спорт День за Днем".
В зимнее трансферное окно петербургский "Зенит" обменял форварда Лусиано Гонду на центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Также петербуржцы подписали вингера Джона Джона из "РБ Брагантино" - ориентировочная сумма трансфера составляет 18 миллионов евро, и взяли в аренду форварда "Аль-Насра" Джона Дурана.
По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на один балл.