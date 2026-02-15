В руководстве махачкалинского "Динамо" высказались о возможном вылете в ФНЛ

- Все лиги хороши, но Премьер-Лига намного лучше!
Стыковые матчи? Мы не думаем об этом, будем идти от матча к матчу, нам надо набирать очки.
12 игр чемпионата впереди, минимум один матч в Кубке, - приводит слова Газизова Metaratings.
Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. В конце декабря команду возглавил Вадим Евсеев, который в текущем сезоне занимал аналогичный пост в "Черноморце".
По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. В 19 туре чемпионата России "Динамо" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином".