Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
0 - 0 0 0
ЕнисейЗавершен
Сочи
16:00
РодинаНе начат
Рубин
16:30
ПахтакорНе начат
Сочи
18:00
РодинаНе начат

В руководстве махачкалинского "Динамо" высказались о возможном вылете в ФНЛ

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По словам Газизова, команде нужно набирать очки и для этого у махачкалинцев есть 12 туров.

- Все лиги хороши, но Премьер-Лига намного лучше!
Стыковые матчи? Мы не думаем об этом, будем идти от матча к матчу, нам надо набирать очки.

12 игр чемпионата впереди, минимум один матч в Кубке, - приводит слова Газизова Metaratings.

Напомним, что в декабре махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Хасанби Биджиева в отставку с поста главного тренера. В конце декабря команду возглавил Вадим Евсеев, который в текущем сезоне занимал аналогичный пост в "Черноморце".

По итогам 18 сыгранных туров махачкалинцы занимают 13 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 15 набранными очками в своем активе. В 19 туре чемпионата России "Динамо" сыграет на домашнем стадионе с казанским "Рубином".

