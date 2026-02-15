Хомуха оценил перспективы Караваева

- Караваев ещё способен помочь любой команде в РПЛ с учётом изменения лимита. Дело в том, что у него заканчивается контракт с "Зенитом". Он будет на рынке в качестве свободного агента.
Если кто-то заинтересует его и будет готов пойти на его финансовые запросы, то думаю, что он будет хорошим трансфером для любой команды в качестве глубины состава и конкуренции, - цитирует Хомуху "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в услугах защитника петербургского "Зенита" Вячеслава Караваева, контракт которого с петербуржцами истекает по окончании сезона.
Напомним, что защитник восстанавливался от травмы и в текущем сезоне ни разу не вышел на поле в официальном матче. Всего на его счету 165 матчей в составе "Зенита", 4 забитых мяча и 19 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего защитника в 2,5 миллионов евро, на его счету 26 матчей в составе сборной России и два забитых гола.