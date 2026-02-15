Хомуха оценил переход Рейса в ЦСКА

- Матеус Рейс — более чем достойная замена Дивееву в ЦСКА. Тем более это левоногий футболист, насколько я понимаю.
Это будет очень неплохое усиление для армейцев. Какой-то промежуток времени ему понадобится на адаптацию, но мне кажется, что это хороший трансфер! - цитирует Хомуху "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно ЦСКА обменял центрального защитника Игоря Дивеева на форварда петербургского "Зенита" Лусиано Гонду с доплатой со стороны петербуржцев.
В феврале "армейцы" объявили о переходе Матеуса Рейса из португальского "Спортинга", бразилец заключил контракт с московским клубом до лета 2029 года. На счету защитника 222 матча в составе лиссабонского клуба, 3 забитых мяча и 11 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в 4 миллиона евро.