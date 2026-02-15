По сведениям Metaratings, в расположение клуба на сборе в Турции уже прибыл хавбек Солтмурад Бакаев. Сегодня, 15 февраля, Бакаеву планируется предоставить игровое время в одном из двух товарищеских матчей с "Сочи", которые пройдут друг за другом. В первом поединке будет два тайма по 40 минут, во втором — два тайма по 35 минут.
Солтмурад Бакаев выступает за "Акрон" с июля 2024 года. В активе хавбека — 48 матчей, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи за тольяттинцев, включая 18 игр и один гол в первой части сезона 2025/2026.
Бакаев уже играл за "Родину" в сезоне 2023/2024 на правах аренды из "Рубина". Тогда он провел в составе московской команды 26 встреч, забил один мяч и отдал 3 ассиста. Контракт игрока с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 700 тыс. евро.
"Родина" близка к подписанию футболиста "Акрона" — источник
Московская "Родина" готовится осуществить трансфер полузащитника тольяттинского "Акрона".
Фото: ФК "Акрон"