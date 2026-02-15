Чинквини: Сафонов может стать номером один в "ПСЖ" на годы

- Да, Сафонов может стать номером один в "ПСЖ" на годы. Как мы видим, сейчас место в воротах занимает именно он, а Шевалье сидит на лавке.
К сожалению, команда проиграла "Ренну" в гостях и сейчас занимает только второе место в таблице. Но все равно Матвей сохраняет отличные шансы выйти в следующих матчах. Я желаю ему много-много удачи, - цитирует Чинквини "РБ Спорт".
Матвей Сафонов перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года за 20 миллионов евро и заключил с парижанами контракт до конца июня 2029 года. В текущем сезоне голкипер вышел на поле в составе французского клуба в восьми встречах, пропустил восемь мячей и сохранил свои ворота в неприкосновенности в трех матчах.
По итогам 22 сыгранных туров команда Луиса Энрике занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 51 набранным очком и отстает от "Ланса" на один балл. Парижанам предстоит сыграть с "Монако" в 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА - первая встреча состоится во вторник, 17 февраля.