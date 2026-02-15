Рапопорт высказался о возможном уходе Нино из "Зенита"

- Нино — системообразующий игрок в уже наигранной обороне "Зенита". Появился Дивеев, с которым они сформируют хорошую связку, а ушёл Эракович. Поэтому "Зенит" сделал всё, чтобы Нино остался.
К тому же он очень стабильно и уверенно играет. Я с ним не знаком, но мне кажется, что и в команде Нино пользуется уважением. Вместе с Сантосом они нужны в раздевалке. Здорово, что он остался, - приводит слова Рапопорта "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно появились слухи о возможном уходе центрального защитника петербургского "Зенита" Нино в один из клубов бразильской Серии А. Сообщалось, что за футболиста предлагали около 10 миллионов евро, однако сине-бело-голубые отказались продавать игрока.
Нино выступает за петербуржцев с января 2024 года. Всего он вышел на поле в составе "Зенита" в 68 встречах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и три голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего бразильца в 10 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.