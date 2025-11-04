Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Наполи
0 - 0 0 0
Айнтрахт2 тайм
Славия
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Ливерпуль
23:00
Реал МадридНе начат
Олимпиакос
23:00
ПСВНе начат
ПСЖ
23:00
БаварияНе начат
Атлетико
23:00
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
23:00
КопенгагенНе начат
Буде-Глимт
23:00
МонакоНе начат
Ювентус
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат

Балтика - Краснодар. 9 ноября 2025 19:45

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Стадион: Ростех Арена
Калининград

            
 Чемпионат России

15 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Балтика Краснодар Чемпионат России РПЛ

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?