Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
ЭвертонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торино
0 - 1 0 1
Комо1 тайм
Сассуоло
22:45
ПизаНе начат

Факел - Челябинск. 30 ноября 2025 18:00

Стадион: Факел
Воронеж

            
 Первая лига

